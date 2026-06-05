Massese La reunion Amarcord con le ’glorie’

Domani pomeriggio si terrà una reunion dei calciatori della Massese del passato, con un pranzo al Ristorante Ippopotamus di Marina di Massa. La manifestazione assume un significato speciale in un periodo di difficoltà per la squadra. L’evento coinvolgerà ex giocatori e rappresentanti del club. È prevista la partecipazione di diverse figure storiche del calcio locale, che si ritroveranno per condividere ricordi e rafforzare i legami tra i protagonisti della storia sportiva della squadra.

Assume una valenza ancora più importante, in un momento storico di particolare difficoltà come quello attuale, la tradizionale reunion dei calciatori della Massese del passato che avverrà domani pomeriggio con un pranzo al Ristorante Ippopotamus di Marina di Massa. Con la US Massese 1919 appena retrocessa in Promozione e con una società vicina al cambio di proprietà, questo senso di attaccamento ai colori bianconeri rappresenta un segnale forte di quello che il sodalizio zebrato è stato e continua ad essere: appartenenza, aggregazione, famiglia. Sarà la 13° edizione del Memorial intitolato inizialmente a Nino Vita ed allargatosi poi a Fausto Manfredi e Giuliano Zoratti, altri due grandi protagonisti della Massese del passato che ci hanno lasciato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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