massese la pausa per ricaricare le batterie lucchesi aggregato con la selezione toscana

La squadra della Massese ha concluso ieri mattina la prima settimana di pausa con una sessione di allenamento in famiglia. La pausa, che durerà tre settimane, serve a permettere ai giocatori di ricaricare le energie prima di riprendere gli impegni ufficiali. Nel frattempo, un calciatore della squadra è stato aggregato alla selezione toscana per un ritiro congiunto.

La Massese ha chiuso ieri mattina con una sgambata in famiglia la prima delle tre settimane di riposo. Si è trattato di un’oretta di partitella, niente di particolarmente impegnativo anche perché alcuni giocatori mancavano per impegni di lavoro mentre qualche giovane si è preferito aggregarlo alla Juniores Provinciale che giocava nel pomeriggio. Tra gli assenti giustificati c’era anche Daniele Lucchesi che venerdì è partito per la Puglia con la rappresentativa toscana Under 19 per partecipare al 62° Torneo delle Regioni che disputerà fino al 3 aprile. La Toscana è stata inserita nel girone B assieme a Piemonte, Calabria e Liguria. "E’ una grande soddisfazione per la Massese poter dare un giocatore alla rappresentativa – ha commentato l’allenatore delle zebre Paolo Pantera –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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