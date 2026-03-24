Le vecchie glorie nerazzurre sicure | L’Inter ce la farà

Nel momento più delicato della stagione, l’Inter trova sostegno nelle sue leggende. Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport emerge un messaggio chiaro e condiviso: nonostante il recente rallentamento, i nerazzurri restano la squadra da battere nella corsa al titolo. Roberto Boninsegna individua alcune cause del calo, ma invita a mantenere fiducia: “L’assenza di Calhanoglu si è fatta sentire, così come il momento non brillante di Barella. E senza Lautaro tutto diventa più complicato, anche per Thuram”. Un’analisi lucida, che però non mette in discussione il valore complessivo della squadra. Sulla stessa linea Andrea Stramaccioni, che ridimensiona il momento negativo: “È solo una fase, l’Inter ha pagato qualche calo di concentrazione ma resta una squadra forte”. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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