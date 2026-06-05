Massacrati in modi barbari gridano dal dolore Sono costretti a nuotare nel sangue dei loro familiari | la denuncia degli ambientalisti sulla mattanza di 706 cetacei alle Isole Faroe
Gli ambientalisti hanno denunciato un massacro di 706 cetacei alle Isole Faroe, descrivendolo come un episodio di violenza brutale. Secondo le testimonianze, molti animali vengono uccisi con metodi violenti e alcuni vengono visti nuotare nel sangue dei loro parenti per diverse ore. Le immagini e le testimonianze raccolte mostrano scene di grande violenza e sofferenza, con le famiglie di cetacei coinvolte nel massacro. La vicenda ha suscitato scalpore e condanne da parte di associazioni animaliste.
"Gli animali gridano dal dolore. Intere famiglie vengono massacrate e alcuni animali vengono visti nuotare nel sangue dei loro familiari per ore". È attraverso le dichiarazioni di Elisa Allen, vicepresidente dei programmi di PETA affidate al quotidiano "The Independent", che le organizzazioni per la tutela marina descrivono la tradizionale mattanza consumatasi il 27 maggio al largo delle Isole Faroe. In una singola giornata, le acque dell'arcipelago si sono tinte di rosso per l'uccisione di 706 tra balene pilota e delfini dai fianchi bianchi dell'Atlantico, spinti verso le baie poco profonde e abbattuti. Una caccia... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Notizie e thread social correlati
Amichevole con beffa. I Titani prima passano, poi cedono alle Isole FaroeNel match tra le squadre nazionali, le Isole Faroe hanno conquistato una vittoria esterna per 2-1 contro San Marino.
Strage dei Georgofili conosciuta solo dal 33% degli studenti toscani: la Regione e i familiari delle vittime puntano sulla memoria per combattere le mafieSolo un terzo degli studenti toscani conosce la strage dei Georgofili, avvenuta in via dei Georgofili.