Massacrati in modi barbari gridano dal dolore Sono costretti a nuotare nel sangue dei loro familiari | la denuncia degli ambientalisti sulla mattanza di 706 cetacei alle Isole Faroe

Notizia in breve

Gli ambientalisti hanno denunciato un massacro di 706 cetacei alle Isole Faroe, descrivendolo come un episodio di violenza brutale. Secondo le testimonianze, molti animali vengono uccisi con metodi violenti e alcuni vengono visti nuotare nel sangue dei loro parenti per diverse ore. Le immagini e le testimonianze raccolte mostrano scene di grande violenza e sofferenza, con le famiglie di cetacei coinvolte nel massacro. La vicenda ha suscitato scalpore e condanne da parte di associazioni animaliste.