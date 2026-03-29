Amichevole con beffa I Titani prima passano poi cedono alle Isole Faroe

Nel match tra le squadre nazionali, le Isole Faroe hanno conquistato una vittoria esterna per 2-1 contro San Marino. La partita si è conclusa con il risultato di 2-1, con la squadra ospite che ha passato in vantaggio prima di cedere momentaneamente il passo, per poi riprendere il controllo e ottenere i tre punti. La formazione di casa ha schierato undici titolari e due sostituzioni durante il secondo tempo.

San Marino 1 Isole Faroe 2 SAN MARINO (4-3-1-2): Colombo; Fabbri (25’ st Giocondi), Cevoli (14’ st G.Benvenuti), Rossi (34’ st Riggioni), Tosi (25’ st Riccardi, 34’ st Pasolini); Golinucci, L. Capicchioni (25’ st Valli Casadei), Pancotti (1’ st Berardi); Lazzari (14’ st Mularoni); Giacopetti (14’ st G. Capicchioni), Nanni (34’ st Salicioni). A disp.: De Angelis, Hoel Zavoli, M. Sancisi. All.: Cevoli. ISOLE FAROE (3-4-3): Lamhauge; Chukwudi (14’ st Vatnsdal), Vatnhamar, Davidsen; Danielsen (14’ st Benjaminsen), Turi (45’ st Mneney), Andreasen, Agnaon (34’ st Dam); Frederiksberg (30’ st Kallsberg), Knudsen (34’ st Johannesen), Sorensen (34’ st Klettskaro). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Amichevole con beffa. I Titani prima passano, poi cedono alle Isole Faroe Articoli correlati Amichevole. Nazionali, Isole Faroe in arrivo sul TitanoLe Nazionali di San Marino ed Isole Faroe torneranno ad incrociarsi sul prato del San Marino Stadium a distanza di oltre trent’anni dall’unico... Leggi anche: Fingono di avere l'auto in panne, chiedono soldi e poi passano alle minacce Aggiornamenti e contenuti dedicati a Isole Faroe Argomenti discussi: Amichevole con beffa. I Titani prima passano, poi cedono alle Isole Faroe; Amichevole internazionale: Giacopetti illude, San Marino-Isole Faroe 1-2.