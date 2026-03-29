Amichevole con beffa I Titani prima passano poi cedono alle Isole Faroe
Nel match tra le squadre nazionali, le Isole Faroe hanno conquistato una vittoria esterna per 2-1 contro San Marino. La partita si è conclusa con il risultato di 2-1, con la squadra ospite che ha passato in vantaggio prima di cedere momentaneamente il passo, per poi riprendere il controllo e ottenere i tre punti. La formazione di casa ha schierato undici titolari e due sostituzioni durante il secondo tempo.
San Marino 1 Isole Faroe 2 SAN MARINO (4-3-1-2): Colombo; Fabbri (25’ st Giocondi), Cevoli (14’ st G.Benvenuti), Rossi (34’ st Riggioni), Tosi (25’ st Riccardi, 34’ st Pasolini); Golinucci, L. Capicchioni (25’ st Valli Casadei), Pancotti (1’ st Berardi); Lazzari (14’ st Mularoni); Giacopetti (14’ st G. Capicchioni), Nanni (34’ st Salicioni). A disp.: De Angelis, Hoel Zavoli, M. Sancisi. All.: Cevoli. ISOLE FAROE (3-4-3): Lamhauge; Chukwudi (14’ st Vatnsdal), Vatnhamar, Davidsen; Danielsen (14’ st Benjaminsen), Turi (45’ st Mneney), Andreasen, Agnaon (34’ st Dam); Frederiksberg (30’ st Kallsberg), Knudsen (34’ st Johannesen), Sorensen (34’ st Klettskaro). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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