Marzocca all’atto finale
Domani alle 16:30 si terrà allo stadio Comunale di Chiaravalle lo spareggio playoff di Prima Categoria tra Olimpia Marzocca e Atletico Mondolfo. La partita rappresenta l’ultimo atto della fase di qualificazione, con la sfida che deciderà quale delle due squadre accederà alla categoria superiore. L’incontro si svolgerà in un impianto di proprietà comunale e sarà aperto al pubblico.
Sarà il Comunale di Chiaravalle a ospitare domani lo spareggio playoff di Prima Categoria. Olimpia Marzocca - Atletico Mondolfo si sfideranno alle ore 16:30. "Un avversario tosto, fisico, bravo, ben allenato. Abito vicino, conosco tutti i ragazzi, con molti ci ho giocato - fa sapere Alessio Fiori, allenatore dell’Olimpia -. Sarà un’altra partita simile a quella contro il Borghetto, tirata fino all’ultimo secondo. Vincerà chi ha la mentalità giusta, chi è sul pezzo e chi non molla mai. Ci faremo trovare pronti. E’ una finalissima. Quello che ho detto già ai ragazzi è di godersela al massimo perché non capita sempre". In attesa è ancora tanta la gioia e l’emozione per la vittoria di sabato nella finale del girone B sul campo del Borghetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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