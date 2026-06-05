Sarà il Comunale di Chiaravalle a ospitare domani lo spareggio playoff di Prima Categoria. Olimpia Marzocca - Atletico Mondolfo si sfideranno alle ore 16:30. "Un avversario tosto, fisico, bravo, ben allenato. Abito vicino, conosco tutti i ragazzi, con molti ci ho giocato - fa sapere Alessio Fiori, allenatore dell’Olimpia -. Sarà un’altra partita simile a quella contro il Borghetto, tirata fino all’ultimo secondo. Vincerà chi ha la mentalità giusta, chi è sul pezzo e chi non molla mai. Ci faremo trovare pronti. E’ una finalissima. Quello che ho detto già ai ragazzi è di godersela al massimo perché non capita sempre". In attesa è ancora tanta la gioia e l’emozione per la vittoria di sabato nella finale del girone B sul campo del Borghetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marzocca all’atto finale

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