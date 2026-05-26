Sarà nelle sale italiane oggi e domani Bowie: The Final Act, il documentario di Jonathan Stiasny che racconta gli ultimi trent'anni di carriera di David Bowie (1947 - 2016) attraverso musica, immagini e testimonianze, fra cui molti materiali inediti relativi al periodo in cui il cantante britannico rimase "nascosto" al pubblico, prima della pubblicazione dell'ultimo album. A dieci anni dalla morte (avvenuta a New York il 10 gennaio 2016) di una delle icone della cultura contemporanea, anche gli spettatori italiani potranno vedere Bowie: The Final Act. Una proiezione speciale, in cento cinema su tutto il territorio nazionale, grazie alla distribuzione curata da Madison Pictures e alla collaborazione Radio Capital. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "L'atto finale" di Bowie tra musica e rinascita

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