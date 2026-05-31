Il Marzocca ha vinto 2-1 ai tempi supplementari contro il Borghetto nella finale playoff del girone B di Prima Categoria, ribaltando il pronostico e conquistando così la finale. La partita si è conclusa con il team ospite che ha prevalso sul campo avversario, portando a casa la vittoria decisiva. La sfida si è svolta con tempi regolamentari conclusi in parità e supplementari risolutivi.

Blitz del Marzocca sul campo del Borghetto nella finale playoff del girone B di Prima Categoria (1-2 dopo i tempi supplementari). L’Olimpia Marzocca ribalta così il pronostico e vola alla finalissima playoff regionale di Prima Categoria. La formazione di Alessio Fiori - che era obbligata al successo vista la peggior classifica - vince in trasferta e in rimonta contro il team allenato da Luchetta. I padroni di casa del Borghetto scappano in vantaggio nel primo tempo con la rete di Paialunga. Quando i padroni di casa sembrano già assaporare il dolce gusto della vittoria arriva nei minuti finali del secondo tempo il pareggio di Severini. Servono i tempi supplementari dove l’Olimpia Marzocca piazza il guizzo vincente con Sanviti che regala la vittoria per i biancoazzurri di Marzocca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Playoff Prima Categoria. Il Marzocca ribalta il pronostico. Borghetto battuto: vola in finale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Prima categoria, risultati e classifiche. La Passatempese sbanca Marzocca. Fc Osimo e Borghetto dominanoNella 26esima giornata di Prima Categoria, la Passatempese ha ottenuto una vittoria contro il Marzocca.

Prima categoria, la semifinale playoff. Lerici cala il tris e vola in finaleNella semifinale dei playoff di prima categoria, la squadra di Lerici ha battuto per 3-0 il Calcio Popolare Spezia, conquistando così il passaggio...

Temi più discussi: Calcio, playoff e playout: la Prima Categoria emette i suoi verdetti; Playoff Prima Categoria, Ac Pavia: un pomeriggio da impazzire! Badalasco ko, la Promozione è a un passo; Antiochense e Fonni da applausi: sarà sfida per la finale playoff di Prima Categoria; Domenica 24 maggio (ore 16.30), ultimo atto dei playoff.

L'Antiochense vince anche a Sarroch 3 a 2 e accede alla finale dei playoff di Prima Categoria, dove domenica 31 maggio troverà il Fonni. laprovinciadelsulcisiglesiente.com/2026/05/lantio… x.com

Jalen Brunson ha già giocato 56 partite di playoff per i Knicks. Prima dell'arrivo di Brunson, i Knicks avevano giocato solo 35 partite di playoff dal 2000 reddit

Playoff Prima Categoria. Il Marzocca ribalta il pronostico. Borghetto battuto: vola in finaleBlitz del Marzocca sul campo del Borghetto nella finale playoff del girone B di Prima Categoria (1-2 dopo i tempi supplementari). L’Olimpia Marzocca ribalta così il pronostico e vola alla finalissima ... sport.quotidiano.net

Playoff Prima Categoria: un gol al 92? fa volare il Team Traversetolo alla fase regionaleUltimo atto del post season nel girone B di Prima Categoria in cui il Team Traversetolo ha ospitato il Fognano nella finale playoff. Il Bolondi è stato teatro di una partita disputata ad alto livell ... sportparma.com