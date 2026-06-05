Martina Franca | inaugurazione di Libromat 2 Oggi
Oggi a Martina Franca si tiene l’inaugurazione di Libromat 2, il secondo distributore automatico di libri. L’evento è promosso dall’associazione “Riflessi d’arte”. La cerimonia vede la presenza dello scrittore Mario Desiati. Il primo distributore si trova nella sede dell’associazione.
Lo scrittore Mario Desiati inaugura oggi Libromat 2, secondo distributore automatico di libri per iniziativa dell’associazione “Riflessi d’arte” (il primo è nella sede dell’associazione). Installato nella villetta Fabbricarossa. Inaugurazione in programma alle 18,30. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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