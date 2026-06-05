Martina Franca | inaugurazione di Libromat 2 Oggi

Da noinotizie.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi a Martina Franca si tiene l’inaugurazione di Libromat 2, il secondo distributore automatico di libri. L’evento è promosso dall’associazione “Riflessi d’arte”. La cerimonia vede la presenza dello scrittore Mario Desiati. Il primo distributore si trova nella sede dell’associazione.

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Lo scrittore Mario Desiati inaugura oggi Libromat 2, secondo distributore automatico di libri per iniziativa dell’associazione “Riflessi d’arte” (il primo è nella sede dell’associazione). Installato nella villetta Fabbricarossa. Inaugurazione in programma alle 18,30.                 L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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