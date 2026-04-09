Martina Franca | da oggi Expocasa Fino a domenica

Da oggi e fino a domenica, il centro fieristico Ortolini di Martina Franca accoglie la seconda edizione di Expocasa, evento dedicato al settore dell’edilizia e dell’abitare nel Mezzogiorno. La manifestazione si svolge dal 9 al 12 aprile 2026 e rappresenta un appuntamento importante per professionisti e visitatori interessati a scoprire le novità e le offerte del settore. Per quattro giorni, il centro ospiterà esposizioni, incontri e dimostrazioni legate all’edilizia e al design degli interni.

Di seguito il comunicato: Dal 9 al 12 aprile 2026, il centro fieristico Ortolini di Martina Franca ospiterà la seconda edizione di Expocasa, l’appuntamento di riferimento per il settore dell’edilizia e dell’abitare nel Mezzogiorno. Organizzata da Eventofiera, la manifestazione si presenta come un appuntamento imperdibile dedicato a chi costruisce, progetta, arreda o semplicemente desidera rinnovare i propri spazi di vita. L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Martina Franca, si estende su una vasta area espositiva dove tantissimi espositori presenteranno le ultime novità del mercato. Il percorso espositivo è pensato per offrire una... 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Martina Franca: da oggi Expocasa Fino a domenica Martina Franca: ambulatorio solidale, nuova sede Inaugurazione domenicaDi seguito il comunicato: L’Ambulatorio solidale di Martina Franca, Ente del terzo settore attivo nell’assistenza sanitaria alle persone che vivono... Leggi anche: Martina Franca: premio “Eccellenza donna” Oggi Temi più discussi: A Martina Franca la morte della Quarantana chiude il periodo di astinenza pasquale; Alla Regina Mundi di Martina, oggi la Via Crucis vivente rinviata per le condizioni meteo; Martina Franca: incidente su via Massafra, tre persone coinvolte; Martina Franca: la quarantana. Martina Franca: da oggi Expocasa Fino a domenicaDal 9 al 12 aprile 2026, il centro fieristico Ortolini di Martina Franca ospiterà la seconda edizione di Expocasa, l’appuntamento di riferimento per il settore dell’edilizia e dell’abitare nel Mezzogi ... noinotizie.it Martina Franca, ex discoteca confiscata sarà spazio per ragazziEx discoteca confiscata alla criminalità organizzata diventerà uno spazio per i ragazzi, finanziato dalla Regione un progetto del Comune di Martina ... agorablog.it A Martina Franca, la Passione di Cristo torna a farsi carne e respiro. La Via Crucis Vivente della Parrocchia Regina Mundi taglia il traguardo del quinto anno e lo fa con un’edizione che va oltre i confini del sagrato, coinvolgendo l’intera città in una rete di collab - facebook.com facebook