Martina Franca | premio Eccellenza donna Oggi

A Martina Franca si svolge oggi la cerimonia di consegna del premio “Eccellenza donna”. La manifestazione si tiene presso una location locale, con la partecipazione di diverse personalità del territorio. La premiazione si concentra sulle donne che si sono distinte in vari settori, e la locandina dell’evento è stata pubblicata sui canali ufficiali.

Locandina. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Martina Franca: premio “Eccellenza donna” Oggi Articoli correlati Leggi anche: **Taranto: cadavere donna trovato in cisterna campagne Martina Franca** Cadavere di una donna in un pozzo tra Alberobello e Martina Franca: indagini in corsoIl corpo recuperato dai vigili del fuoco in una cisterna lungo la strada provinciale 58. Contenuti utili per approfondire Martina Franca Argomenti discussi: Festival della Valle d'Itria 2026: la musica che unisce i popoli e le piazze. Torna Portici d'estate a Martina Franca, premio a eccellenzeDopo oltre trent'anni di storia, torna con una veste rinnovata uno degli eventi simbolo di Martina Franca: Portici d'Estate. Nato nel 1991 da un'idea di Antonio Rubino, il format ha reso celebri i ... ansa.it I salumi di Martina Franca premiati dal Gambero RossoIl team dell’azienda agricola Salumi di Martina Franca è partito proprio da Martina alla volta della Nuvola, il centro congressi progettato a Roma dall’archistar Massimiliano Fuksas, lo scorso 18 ... quotidianodipuglia.it