Una ragazza di 12 anni ha condotto una ricerca sulla frazione di Marsiliana, analizzando documenti, testimonianze e fonti storiche. La studente ha raccolto materiali con cura e attenzione, portando alla luce dettagli poco conosciuti sulla zona. La sua indagine si è concentrata sulla storia locale, evidenziando aspetti spesso trascurati. Il lavoro è stato presentato in un contesto scolastico, ricevendo apprezzamenti per l’approfondimento e la metodologia adottata.

MANCIANO Una ricerca storica approfondita, costruita attraverso documenti, testimonianze e fonti raccolte con pazienza e curiosità. È quella realizzata da Giulia Costanzo, 12 anni e mezzo, studentessa della seconda classe della scuola secondaria di primo grado di Marsiliana, che nei giorni scorsi ha presentato pubblicamente il suo studio sulla storia della frazione nel corso di un’iniziativa organizzata dalla Pro Loco Marsiliana. Un lavoro nato tra i banchi di scuola grazie all’interesse della giovane studentessa per la storia del proprio territorio e all’incoraggiamento del professore di storia, che l’ha spinta ad approfondire le vicende della comunità in cui vive. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marsiliana, la storia riscoperta. Giulia a 12 anni stupisce con la sua ricerca sulla frazione

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