Oggi si celebra la Giornata mondiale della biodiversità con visite guidate nella Riserva naturale statale della Marsiliana e nel Giardino del Palazzo Granducale di Follonica. Sono aperti al pubblico i percorsi che attraversano ambienti naturali e aree storiche, offrendo l’opportunità di conoscere da vicino le varietà di flora e fauna presenti in questi luoghi. L’evento si svolge con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della tutela ambientale e del patrimonio storico.

Dove la natura incontra la storia: la biodiversità nella Riserva naturale statale della Marsiliana e nel cuore del Giardino del Palazzo Granducale di Follonica. Questo è il titolo dell’iniziativa in programma domenica in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità promossa dal Fai. L’iniziativa offrirà ai partecipanti un percorso tra natura, storia e paesaggio, articolato in due luoghi simbolici del territorio maremmano: al mattino la Riserva naturale statale della Marsiliana, nel comune di Massa Marittima, e il pomeriggio il Palazzo Granducale di Follonica (nella foto) con il suo straordinario giardino storico. Il programma prevede il ritrovo domenica alle 9.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giornata mondiale della biodiversità. Dove la natura incontra la storia. Visite a Marsiliana e villa Granducale

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