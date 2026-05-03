La prima donna a ricoprire il ruolo di Chief Information Officer presso il centro di ricerca sulla fisica delle particelle racconta la sua esperienza attraverso un’autobiografia. La narrazione ripercorre la sua crescita personale, partendo da un senso di inadeguatezza che ha affrontato lungo il percorso professionale. La sua storia si intreccia con le atmosfere fredde degli ambienti scientifici e i paesaggi polverosi di una regione dell’Asia.

C ’è un filo invisibile che attraversa i corridoi asettici del Cern di Ginevra e le terre polverose dell’Afghanistan e si annoda, infine, tra le pagine di un’autobiografia intima. A tenerne il capo è Enrica Porcari, Chief Information Officer del Centro di ricerca sulla fisica delle particelle, la prima della storia del tempio della scienza mondiale, una donna che ha passato la vita a gestire l’urgenza, ma che oggi ha deciso di rallentare per raccontarsi. Tuttavia nel suo libro Il futuro che non c’era. La mia vita tra umanità e tecnologia (Sperling & Kupfer), Porcari non celebra la carriera, ma racconta quello che c’è “dietro”: i dubbi, la fatica di essere madre, i burnout e quella “verità di chi siamo quando nessuno ci guarda”.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La prima Chief Information Officer della storia del Centro di ricerca sulla fisica delle particelle si racconta in un’autobiografia intima: la storia di una donna che ha trasformato il senso di inadeguatezza nella sua marcia in più

Frightened to Death: Eight Exceptionally Odd Extraterrestrial Encounters

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"Vengo da una famiglia di insegnanti e conosco l'energia e la passione necessarie per fare questo lavoro". Enrica Porcari è il primo Chief Information Officer del CERN e quando le hanno chiesto di scrivere la sua biografia, non ha esitato un attimo: i proventi d - facebook.com facebook