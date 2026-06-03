Dumfries si trasferirà al Real Madrid, con la palestra come primo obiettivo nel suo nuovo percorso. L’Inter sta valutando diversi difensori, tra cui Gianluca Mancini e Solet, per rinforzare la difesa nella prossima stagione. La trattativa con Dumfries è in fase avanzata, mentre le altre operazioni sono in fase di valutazione. Nessun dettaglio sui tempi di conclusione delle trattative o sui termini economici.

Il nome di Gianluca Mancini è nella lista dei difensori che l’Inter ha nel mirino per rafforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Resta sempre aperto il fronteSolet dell’Udinese. In casa nerazzurra non molla la pista Palestra, dopo l'imminente addio di Dumfries che sta per andare al Real Madrid E’ tempo di acquisti e cessioni in casa nerazzurra, l’Inter seguecon interesse la trattativa per il rinnovo di contratto traGianluca Mancinie la Roma, restando alla porta se non si dovesse trovare l’accordo. Anche la pista Solet rimane sempre calda, ma ilvero obbiettivo e grande scoglio di questo mercato è Marco Palestra, il laterale più ambito del nostro campionato, la richiesta è molto alta: circa 50 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Inter, Dumfries al Real Madrid: Palestra il primo obbiettivo. Dietro Mancini o Solet

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Inter - Dumfries al Real Madrid, la clausola era di 20 mln

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Temi più discussi: Inter, attenzione al Real Madrid: Dumfries può partire per 25 milioni. La strana clausola che vale solo nel mese di luglio; Dumfries al Real Madrid, è fatta: accordo tra i club, quanto incassa l'Inter dalla cessione; Denzel Dumfries lascia l'Inter dopo 5 anni: il Real Madrid paga la mini-clausola per l'esterno olandese; Dumfries ha l'accordo col Real: via con la clausola da 20 milioni. Inter, pronto il rilancio per Palestra.

Sky Sport - Inter e Real Madrid sono già in contatto per Dumfries, hanno ottimi rapporti. Si sta esplorando il modo di fare il trasferimento, con o senza clausola. Si ragiona sulla cifra di 20 milioni di euro. Potrebbe essere organizzato il tutto prima di luglio. La cla x.com

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