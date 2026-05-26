L'Inter ha avviato contatti con l’Atalanta per il trasferimento di Palestra. Marotta ha avuto colloqui con il presidente della società bergamasca, mentre quest’ultima lavora per definire l’ingaggio di Sarri come nuovo allenatore. La trattativa tra le due parti riguarda principalmente l’eventuale cessione del giocatore, ma i dettagli specifici non sono stati resi noti. La società nerazzurra sta monitorando la situazione e valuta le mosse da compiere in vista del mercato.

Ha chiuso il primo campionato di Serie A accumulando premi: miglior difensore, con tanto di statuina consegnatagli dalla Lega a margine della drammatica partita contro il Milan, e miglior velocista, come calcolato da un computer che ne ha attestato un passo di 27,96 chilometri orari, praticamente uno scooter con le gambe al posto delle ruote. Ma l’anno pazzesco di Marco Palestra, che nel frattempo ha debuttato in Nazionale giocando con personalità ammirevole il nefasto spareggio in Bosnia, potrebbe diventare addirittura indimenticabile, perché l’Inter ha deciso di acquistarlo subito, ancora prima di capire come Denzel Dumfries vorrà gestire la propria clausola. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Incognita Dumfries? L'Inter si muove per Palestra: contatto con l'Atalanta, i dettagli

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