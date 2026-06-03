Dumfries verso il Real l’Inter libera il posto per Palestra? L’Atalanta batte cassa

Dumfries si avvicina al trasferimento al Real Madrid, mentre l’Inter si prepara a cedere il posto per Palestra. La trattativa tra l’Inter e il giocatore sembra procedere con tempi e modalità differenti rispetto a quella di un anno fa, quando si era parlato di Ademola Lookman. Nel frattempo, l’Atalanta ha richiesto un compenso aggiuntivo per la cessione del giocatore.

Per tempi e modalità, la trattativa che potrebbe portare Marco Palestra all’Inter sembra molto diversa da quella che un anno fa ha coinvolto Ademola Lookman, con il finale che tutti conosciamo. Ma di punti in comune piuttosto significativi ce ne sono: le cifre, visto che si orbita intorno a offerte tra i 40 e i 50 milioni di euro, ma anche il concetto più importante, ovvero che l’Atalanta dal canto suo non ha intenzione di fare sconti e batte cassa contando di massimizzare il profitto da una cessione che, per quanto possibile, non è in alcun modo da dare per certa. Siamo a inizio giugno, ci sono davanti tre mesi estivi, ma il mercato ha tempi tutti suoi e che non si cristallizzano tra i mesi di luglio e agosto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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PALESTRA - DUMFRIES: COSA CAMBIASOLET È LIBEROJONES, NDICKA, DIBU MARTINEZ...

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