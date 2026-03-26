Marmore la ‘Passione di Cristo’ al parco Campacci | Momento di fede e motivo di valorizzazione del patrimonio naturale artistico

A Marmore si è svolta una rappresentazione della ‘Passione di Cristo’ presso il parco Campacci, con più di cento figuranti vestiti con costumi d’epoca. L’evento ha avuto luogo in una serata dedicata alla rievocazione, attirando numerosi spettatori. La manifestazione ha coinvolto gruppi di persone che hanno partecipato alla messa in scena, inserendosi in un contesto che unisce fede e valorizzazione del patrimonio naturale e artistico della zona.

Le stazioni prese dai Vangeli saranate con la citazione di testi biblici e si realizzerà un’atmosfera magica appartenente ad un’altra dimensione Una serata all’insegna della rievocazione della ‘Passione di Cristo’ con oltre cento figuranti in costumi d’epoca. Il belvedere superiore della cascata delle Marmore – parco Campacci - ospiterà la tradizionale via Crucis organizzata dalla locale Pro Loco. Appuntamento in programma venerdì 3 aprile (dalle ore 21 alle 23). La rappresentazione è stata negli anni arricchita e rinnovata frutto di studio, ricerche, testi, musiche, location, personaggi. Ha riscosso sempre più successo da parte del pubblico presente e dalle principali reti di comunicazione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Marmore, la ‘Passione di Cristo’ al parco Campacci: “Momento di fede e motivo di valorizzazione del patrimonio naturale artistico” Articoli correlati Leggi anche: Madonna del Fuoco: 600 anni di storia fra fede e tradizione nel cuore del Parco naturale del Gran Sasso Isola del Liri, presentato il progetto di valorizzazione del Monumento naturale di TremolettoÈ stato presentato nella mattinata odierna, nel corso di una partecipata conferenza stampa, il progetto di valorizzazione del Monumento naturale di... Altri aggiornamenti su Marmore la 'Passione di Cristo' al... Discussioni sull' argomento A Marmore oltre 100 figuranti per la rievocazione storica della Passione di Cristo; Parco Le Grazie – rappresentazione della Via Crucis. A Bracciano E’ un’attesa crescente quella per la 49^edizione de La Passione di Cristo, con il ritorno alla regia di Sandro Carradori.Questa edizione vedrà il ritorno alla regia, di Sandro Carradori, figura che ha contribuito alla nascita della Passione a metà degli anni 70 ... lagone.it Lauria si prepara a rivivere La Passione di Cristo: il 29 marzo il racconto che unisce una comunitàLAURIA (PZ) – Ci sono eventi che non sono semplicemente spettacoli, ma momenti capaci di far battere insieme il cuore di un’intera comunità. È lo spirito ... ivl24.it Domenica a Petrosino la Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo È tutto pronto per la Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo, l'appuntamento annuale che unisce fede, tradizione e partecipazione popolare. Domenica 29 marzo, in occasio - facebook.com facebook Enna, Settimana Santa: a Pergusa la Sacra rappresentazione della Passione di Cristo x.com