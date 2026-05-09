Zona Santa Croce intervento ' in economia' del Comune per restituire decoro a un' area rimasta nel degrado per anni

FABRIANO - L'area pedonale a margine della strada in zona Santa Croce, rimasta per vent'anni in stato di abbandono tra erbacce, buio e degrado, è stata recuperata dal Comune di Fabriano con un intervento eseguito interamente "in economia". Il risultato è un nuovo percorso pedonale, creato.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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