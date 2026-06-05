La disegnatrice e fumettista iraniana naturalizzata francese è scomparsa a Parigi. Celebre per “Persepolis”, ha segnato il fumetto mondiale.. È morta a Parigi Marjane Satrapi, fumettista e illustratrice iraniana naturalizzata francese, nota in tutto il mondo per la graphic novel Persepolis, poi adattata anche in un film d’animazione di successo internazionale. Secondo quanto riferito dal suo entourage e riportato dal quotidiano Le Parisien, Satrapi si è spenta nella capitale francese. La famiglia, in un comunicato diffuso all’agenzia AFP, ha collegato il decesso a un profondo stato di dolore legato alla scomparsa del marito, avvenuta poco più di un anno fa. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Marjane Satrapi morta a Parigi: addio all’autrice di Persepolis

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Marjane Satrapi muore a 56 anni, raccontò l'Iran in 'Persepolis': chi era

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Addio a Marjane Satrapi: muore a Parigi l’autrice di Persepolis

Leggi anche: Morta Marjane Satrapi: addio all’autrice di “Persepolis”, aveva 56 anni

Temi più discussi: Addio a Marjane Satrapi, l'autrice di Persepolis; Morta a 56 anni Marjane Satrapi, fumettista autrice del celebre Persepolis; Addio a Marjane Satrapi, raccontò il suo Iran al mondo con Persepolis; È morta l’autrice Marjane Satrapi.

#Tg2000 - Morta l'artista franco-iraniana Marjane Satrapi #4giugno #Tv2000 #MarjaneSatrapi #Persepolis #Iran #Arte #GraphicNovel #Letteratura #Cultura @tg2000it x.com

La fumettista iraniano-francese, regista e nota sostenitrice dei diritti delle donne Marjane Satrapi è morta a 56 anni reddit

È morta Marjane Satrapi, l’autrice di Persepolis aveva 56 anni: Si è spenta di tristezza un anno dopo il maritoÈ morta la disegnatrice franco-iraniana Marjane satrapi, popolare per Persepolis. La donna è scomparsa, si legge in una nota, di tristezza a un anno dalla morte del marito. fanpage.it

Marjane Satrapi è morta: addio all'autrice di Persepolis un anno dopo la tragica scomparsa del maritoMarjane Satrapi è morta: l'artista franco-iraniana si è spenta a soli 56 anni, a poco più di un anno dalla scomparsa dell'amore della sua vita ... libero.it