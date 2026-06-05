Marjane Satrapi morta a Parigi | addio all’autrice di Persepolis

Da puntomagazine.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La disegnatrice e fumettista iraniana naturalizzata francese è scomparsa a Parigi. Celebre per “Persepolis”, ha segnato il fumetto mondiale.. È morta a Parigi Marjane Satrapi, fumettista e illustratrice iraniana naturalizzata francese, nota in tutto il mondo per la graphic novel Persepolis, poi adattata anche in un film d’animazione di successo internazionale. Secondo quanto riferito dal suo entourage e riportato dal quotidiano Le Parisien, Satrapi si è spenta nella capitale francese. La famiglia, in un comunicato diffuso all’agenzia AFP, ha collegato il decesso a un profondo stato di dolore legato alla scomparsa del marito, avvenuta poco più di un anno fa. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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Marjane Satrapi muore a 56 anni, raccontò l'Iran in 'Persepolis': chi era

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