Addio a Marjane Satrapi | muore a Parigi l’autrice di Persepolis

Perché il dolore per la perdita del marito l'ha uccisa?. Come ha trasformato il trauma dell'esilio in un successo mondiale?. Quale gesto di rottura politica ha compiuto rifiutando la Legion d'onore?. Cosa lascerà in eredità alle nuove generazioni di artisti?.? In Breve Decesso causato da crepacuore dopo la morte del marito Mattias Ripa nell'aprile 2025. Co-direzione del film Persepolis con Vincent Paronnaud premiato al Festival di Cannes 2007. Prima donna nominata agli Oscar 80ª edizione nella categoria miglior film d'animazione. Rifiuto della Legion d'onore francese nel 2025 per critiche ai rapporti con l'Iran. Marjane Satrapi muore a Parigi all’età di 56 anni per un dolore troppo grande. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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