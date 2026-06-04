Marjane Satrapi, autrice di “Persepolis”, è morta all’età di 56 anni. L’artista franco-iraniana, nota per il graphic novel e il film d’animazione, è deceduta recentemente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La scomparsa dell’artista franco-iraniana. È morta all’età di 56 anni Marjane Satrapi, artista, fumettista e regista franco-iraniana nota a livello internazionale per aver creato l’opera “Persepolis”, prima come graphic novel e poi come film d’animazione di grande successo. La notizia è stata diffusa dal suo entourage e riportata dal quotidiano francese Le Parisien, che ha citato un comunicato della famiglia. Il dolore della famiglia e la perdita del marito. Secondo quanto dichiarato dai familiari, la morte dell’autrice sarebbe avvenuta in un momento di profonda sofferenza personale. Nel comunicato si legge che “Marjane Satrapi è morta di tristezza”, a poco più di un anno dalla scomparsa del marito Mattias Ripa, definito come “l’amore della sua vita”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Morta Marjane Satrapi: addio all’autrice di “Persepolis”, aveva 56 anni

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