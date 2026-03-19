fino al 12 luglio al palazzo delle esposizioni a roma in mostra oltre cento opere di mario schifani il video di amicait

Fino al 12 luglio, al Palazzo delle Esposizioni di Roma, si può visitare una mostra dedicata a Mario Schifani, con oltre cento opere esposte. La retrospettiva, curata presso il celebre spazio espositivo, presenta una vasta selezione di lavori dell’artista, tra dipinti e altre creazioni. Un video di Amica.it accompagna l’esposizione, offrendo ulteriori approfondimenti sulla sua attività artistica.

(askanews) – Il Palazzo delle Esposizioni celebra Mario Schifano, una delle figure più significative dell’arte italiana del secondo Novecento, con una grande retrospettiva. Fino al 12 luglio saranno in mostra oltre cento opere provenienti da collezioni pubbliche e private, realizzate con tante tecniche diverse, esposte in ordine cronologico per ripercorrere il lavoro dell’artista: da quelle degli esordi degli anni Cinquanta, informali e materiche, ai primi monocromi del 1960, dalla stagione inaugurata con la mostra Tutto nel 1963 alla Galleria Odyssia di Roma, alle nuove iconografie mediate dal linguaggio fotografico e dalle figure della storia dell’arte, dai Futuristi a Malevi. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Fino al 12 luglio, al Palazzo delle Esposizioni a Roma, in mostra oltre cento opere di Mario Schifani. Il video di Amica.it

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