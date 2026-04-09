Mario Lenti, ex protagonista di Uomini e Donne, ha spiegato i motivi per cui non è più presente nel parterre del trono over. In una recente intervista, ha raccontato cosa è accaduto tra lui e la redazione, senza entrare in dettagli specifici. La sua assenza dalla trasmissione è stata oggetto di discussione tra i fan, ma lui ha scelto di chiarire la situazione direttamente.

Mario Lenti, ex protagonista di Uomini e Donne, ha spiegato perché non è tornato nel parterre del trono over. La sua assenza aveva sollevato dubbi tra i telespettatori, soprattutto dopo un percorso caratterizzato da diverse frequentazioni. A fare chiarezza è stato lo stesso cavaliere, che ha raccontato i motivi della scelta e cosa è cambiato nelle settimane lontane dallo studio. Claudia Dionigi tradita da Lorenzo Riccardi? Si sfogo l’ex corteggiatrice di U&D Perché Mario Lenti ha lasciato Uomini e Donne. A chiarire la situazione è stato direttamente Mario Lenti. L’ex cavaliere ha raccontato: “Sono uscito perché avevo del lavoro in sospeso e... 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne: Mario Lenti svela perchè non è tornato e cosa è successo con la redazione

Mario Lenti, la figlia su Gemma svela: “Lo ha adocchiato prima di Uomini e Donne”Da mesi Mario Lenti è uno dei protagonisti indiscussi di Uomini e Donne, specie per il suo altalenante rapporto con Gemma Galgani.

Uomini e Donne, Mario Lenti rivela: “Ecco perché ho abbandonato il trono over”Mario Lenti è stato tra i protagonisti di quest'edizione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi sui teleschermi di Canale 5.

Uomini e Donne, Mario Lenti e Cinzia Paolini assenti nelle ultime registrazioni: è un addio

Temi più discussi: Uomini e Donne: anticipazioni registrazione 29 marzo! Il ritorno di Cristina Tenuta; Uomini e Donne: anticipazioni registrazione giovedì 8 aprile!; Marco, chi è il cavaliere di Uomini e Donne che esce con Cinzia Paolini | Spunta Barbara De Santi e...; Uomini e Donne, continua la frequentazione tra Cinzia Paolini e Marco: i due avvistati a cena insieme, la foto.

Uomini e Donne, Mario Lenti: Gemma Galgani mi veniva dietro poverina, Cinzia mi ha spiazzatoMario Lenti svela perché ha lasciato Uomini e Donne, poi parla di Gemma Galgani e Cinzia Paolini. Dopo essersi imposto come protagonista di questa edizione di Uomini e Donne, Mario Lenti è ... comingsoon.it

Uomini e Donne, Mario Lenti svela per quale motivo ha deciso di lasciare il Trono overDa qualche settimana però il cavaliere non è più presente nel parterre del trono over e in molti si sono chiesti i motivi dietro questa sua assenza. A svelarli è stato proprio il diretto interessato, ... isaechia.it

#UominieDonne: #MarioLenti ha lasciato il programma. Durante la puntata odierna di Uomini e Donne, #MariaDeFilippi ha detto il perché Mario Lenti fosse assente: “Mario sta conoscendo un’altra signora al di fuori del programma…” #CinziaPaolini, che negli - facebook.com facebook