Una segnalazione indica che Mario Lenti e Cinzia Paolini sono stati visti insieme dopo la fine della stagione di Uomini e Donne. La coppia, nota per aver partecipato al programma, sarebbe ancora in contatto. Non sono stati diffusi dettagli su eventuali incontri o relazioni, né altre informazioni su questa frequentazione. La notizia è basata su una segnalazione ricevuta e non ci sono conferme ufficiali.

L'attuale stagione di Uomini e Donne sta per giungere al termine ma sembra che Cinzia Paolini e Mario Lenti stiano continuando a frequentarsi dopo il programma. Anche se le puntate stanno ancora andando in onda le registrazione sono terminate da un po' e nelle scorse ore Lorenzo Pugnalini ha mostrato sui social una segnalazione ricevuta sul cavaliere e la dama. L'utente ha rivelato di averli visti insieme a Salerno, ha fatto sapere di non aver seguito le ultime registrazioni quindi non sa se siano usciti insieme da Uomini e Donne. Mario Lenti e Cinzia Paolini insieme a Salerno: continuano a frequentarsi dopo Uomini e Donne?... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Mario Lenti e Cinzia Paolini beccati insieme dopo Uomini e Donne: spunta la segnalazione

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