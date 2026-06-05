Mario Bonavia l' ex segretario provinciale fermato in Russia | trattenuto e interrogato per oltre 12 ore Cos' è successo

Mario Bonavia, ex segretario provinciale, è stato fermato in Russia durante uno scalo. È stato trattenuto e sottoposto a un interrogatorio che è durato oltre 12 ore. Dalla Russia, avrebbe dovuto proseguire il viaggio verso la Siberia. Non sono stati forniti dettagli sui motivi del fermo o sulle accuse rivoltegli. La situazione è ancora in fase di sviluppo.

PORDENONE - L'ex segretario provinciale pordenonese Mario Bonavia, è stato fermato in Russia durante uno scalo: da lì sarebbe dovuto partire per la Siberia per motivi di lavoro. Trattenuto e interrogato per oltre 12 ore dalle autorità di Mosca, è stato successivamente espulso dalla Federazione guidata da Vladimir Putin per dieci anni. Secondo quanto ha riferito il politico pordenonese, la contestazione delle forze dell'ordine russe riguarderebbe alcune foto sul cellulare. Tomasello: «Grande solidarietà e grave preoccupazione» Tra i primi a commentare la notizia è stato il segretario del Pd provinciale di Pordenone Fausto Tomasello: «Prima di tutto grande solidarietà a Mario Bonavia, cui ho scritto, per il trattamento subito da parte delle autorità russe. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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