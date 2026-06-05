Marco Bonavia l' ex segretario provinciale fermato in Russia | trattenuto e interrogato per oltre 12 ore Cos' è successo

Notizia in breve

L'ex segretario provinciale di Azione di Pordenone è stato trattenuto in Russia per oltre 12 ore, durante le quali è stato sottoposto a interrogatorio. Era in Russia per motivi di lavoro. La sua permanenza nel paese si è conclusa con il fermo e l'interrogatorio protratto nel tempo. Nessuna informazione ufficiale è stata resa nota sui motivi del fermo. La vicenda si è conclusa con il rilascio dell’uomo, senza ulteriori dettagli pubblici.