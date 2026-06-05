Marco Bonavia l' ex segretario provinciale fermato in Russia | trattenuto e interrogato per oltre 12 ore Cos' è successo
L'ex segretario provinciale di Azione di Pordenone è stato trattenuto in Russia per oltre 12 ore, durante le quali è stato sottoposto a interrogatorio. Era in Russia per motivi di lavoro. La sua permanenza nel paese si è conclusa con il fermo e l'interrogatorio protratto nel tempo. Nessuna informazione ufficiale è stata resa nota sui motivi del fermo. La vicenda si è conclusa con il rilascio dell’uomo, senza ulteriori dettagli pubblici.
PORDENONE - L'ex segretario provinciale di Azione di Pordenone, Marco Bonavia, è stato fermato in Russia dove si trovava per motivi di lavoro. Trattenuto e interrogato per oltre 12 ore dalle autorità di Mosca, è stato successivamente espulso dalla Federazione guidata da Vladimir Putin per dieci anni. Secondo quanto ha riferito il politico pordenonese, la contestazione delle forze dell'ordine russe riguarderebbe alcune foto postate sul suo profilo social riferite ad una manifestazione pro Ucraina a cui Bonavia aveva partecipato a Pordenone . 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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