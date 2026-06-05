L'ex segretario provinciale di Azione di Pordenone è stato fermato e interrogato in Russia per oltre 12 ore. Era in viaggio per motivi di lavoro quando è stato trattenuto. Le autorità russe hanno condotto l'interrogatorio senza ulteriori dettagli sulla motivazione. Dopo il lungo interrogatorio, è stato rilasciato. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata riguardo alle ragioni del fermo o alle eventuali accuse.

PORDENONE - L'ex segretario provinciale di Azione di Pordenone, Mario Bonavia, è stato fermato in Russia dove si trovava per motivi di lavoro. Trattenuto e interrogato per oltre 12 ore dalle autorità di Mosca, è stato successivamente espulso dalla Federazione guidata da Vladimir Putin per dieci anni. Secondo quanto ha riferito il politico pordenonese, la contestazione delle forze dell'ordine russe riguarderebbe alcune foto postate sul suo profilo social riferite ad una manifestazione pro Ucraina a cui Bonavia aveva partecipato a Pordenone . 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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© Ilgazzettino.it - Mario Bonavia, l'ex segretario provinciale di Azione fermato in Russia: trattenuto e interrogato per oltre 12 ore. Cos'è successo

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