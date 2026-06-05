L'ex segretario provinciale di Azione a Pordenone è stato fermato in Russia mentre si trovava per motivi di lavoro. È stato trattenuto e sottoposto a interrogatorio per oltre 12 ore. La sua posizione e le ragioni del fermo non sono state rese note. Dopo l'interrogatorio, è stato rilasciato. La vicenda è ancora sotto osservazione da parte delle autorità russe.

PORDENONE - L'ex segretario provinciale di Azione di Pordenone, Marco Bonavia, è stato fermato in Russia dove si trovava per motivi di lavoro. Trattenuto e interrogato per oltre 12 ore dalle autorità di Mosca, è stato successivamente espulso dalla Federazione guidata da Vladimir Putin per dieci anni. Secondo quanto ha riferito il politico pordenonese, la contestazione delle forze dell'ordine russe riguarderebbe alcune foto postate sul suo profilo social riferite ad una manifestazione pro Ucraina a cui Bonavia aveva partecipato a Pordenone . 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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© Ilgazzettino.it - Marco Bonavia, l'ex segretario provinciale di Azione fermato in Russia: trattenuto e interrogato per oltre 12 ore. Cos'è successo

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