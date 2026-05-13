Il 2 giugno 1946 è il giorno in cui si svolse il referendum istituzionale che portò alla nascita della Repubblica. Per ricordare questa data, la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ha realizzato un videopodcast, disponibile online in collaborazione con un quotidiano locale. La produzione ripercorre gli eventi e le decisioni che portarono alla scelta di cambiare la forma di governo. La pubblicazione si inserisce nelle iniziative per celebrare gli ottant’anni di quella consultazione.

Pisa, 13 maggio 2026 – Uno sguardo al passato con gli strumenti del presente. È da qui che è nata l’idea del videopodcast realizzato della Scuola Sant'Anna di Pisa e diffuso in rete in collaborazione con La Nazione, per celebrare gli ottant’anni del referendum istituzionale del 2 giugno 1946. “Il giorno della scelta” è il titolo dell'episodio: un racconto corale che ricostruisce i principali passaggi che hanno portato alla nascita della Repubblica Italiana. Protagonisti sono Emanuele Rossi, professore ordinario di Diritto Costituzionale, e gli allievi della Scuola Sant’Anna: i loro interventi delineano una narrazione che alterna, con un registro divulgativo, riferimenti storici, elementi giuridici e curiosità su aspetti più o meno noti legati al contesto politico e sociale che ha fatto da cornice al referendum.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 2 giugno 1946: il giorno della scelta. La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa lancia il videopodcast che racconta la nascita della Repubblica

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