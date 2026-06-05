Mare Group punta ai droni | nuovi ordini da 1,05 milioni di euro

Mare Group ha ricevuto ordini per droni per un valore di 1,05 milioni di euro. I contratti sono stati firmati da grandi aziende industriali. L’azienda prevede di modificare il proprio modello di business integrando l’ingegneria di sistema. Non sono stati specificati i nomi dei clienti o delle aziende coinvolte. La notizia riguarda esclusivamente i dati sugli ordini e sui cambiamenti previsti nel settore.

Quali grandi player industriali hanno firmato questi nuovi contratti?. Come cambierà il modello di business di Mare Group con l'ingegneria di sistema?. Perché questi ordini garantiscono entrate ricorrenti per oltre dieci anni?. Cosa permetterà alla società di gestire l'intera evoluzione del prodotto?.? In Breve Sviluppo di sottosistemi critici tramite ingegneria di sistema per velivoli RPA.. Modello industriale integrato dalla progettazione iniziale alla fase di qualifica componenti.. Cicli tecnologici e programmi di manutenzione con orizzonti superiori ai dieci anni.. Collaborazione con grandi player industriali nazionali e internazionali nel comparto difesa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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