Campogalliano Bilanciai Group punta ai 116 milioni di euro di fatturato entro il 2028

Bilanciai Group ha annunciato il suo Piano Strategico 2026–2028 durante una conferenza stampa presso la sede di Campogalliano, in provincia di Modena. L’azienda prevede di raggiungere un fatturato di 116 milioni di euro entro il 2028, puntando su crescita, espansione internazionale e tecnologia proprietaria avanzata. La presentazione del piano ha coinvolto i rappresentanti dell’azienda e si è svolta in un contesto di dialogo con i media.