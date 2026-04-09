Campogalliano Bilanciai Group punta ai 116 milioni di euro di fatturato entro il 2028
Bilanciai Group ha annunciato il suo Piano Strategico 2026–2028 durante una conferenza stampa presso la sede di Campogalliano, in provincia di Modena. L’azienda prevede di raggiungere un fatturato di 116 milioni di euro entro il 2028, puntando su crescita, espansione internazionale e tecnologia proprietaria avanzata. La presentazione del piano ha coinvolto i rappresentanti dell’azienda e si è svolta in un contesto di dialogo con i media.
Crescita, espansione internazionale, tecnologia proprietaria d'avanguardia: Bilanciai Group ha presentato oggi il suo Piano Strategico 2026–2028 nel corso di una conferenza stampa presso il quartier generale di Campogalliano, in provincia di Modena. Un piano ambizioso ma concreto, fondato su una. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Ravenna, Casa Ghigi rinasce: 5 milioni di euro per uffici comunali e riqualificazione del centro storico entro il 2028.Il palazzetto storico di Casa Ghigi, un edificio emblematico di Ravenna rimasto chiuso per quasi vent’anni, tornerà a vivere nel 2028.
PlayStation 6: Sony punta su due modelli entro il 2028, anche una versione portatile “Canis” da 399-449 euro.Sony potrebbe lanciare due versioni della PlayStation 6 entro il 2028: una console casalinga e una portatile.