Marco Travaglio ha commentato l'archiviazione di Silvio Berlusconi, affermando che il leader avrebbe finanziato Cosa Nostra dal 1974 al 1992. Ha anche parlato dell’archiviazione di un procedimento contro un politico coinvolto nelle stragi del 1993, sottolineando i rapporti tra certain figure politiche e organizzazioni criminali. Travaglio ha evidenziato come alcune inchieste siano state chiuse senza ulteriori sviluppi.

È una “barzelletta” quanto detto da Giorgia Meloni dopo l’archiviazione delle accuse a Marcello Dell’Utri per le stragi mafiose del 1993, “spazzati via 30 anni di sospetti infamanti”. Così Marco Travaglio commenta la decisione del gip di Firenze nell’ambito dell’inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi del ’93 avvenute a Firenze, Milano e Roma. Il direttore del Fatto Quotidiano ricorda le condanne di Silvio Berlusconi per frode fiscale e di Dell’Utri per concorso esterno in associazione mafiosa e una sentenza della Cassazione che dice che Berlusconi “ha finanziato Cosa Nostra dal 1974 al 1992", tanto da assumere un mafioso, il famoso “stalliere” di Arcore, Vincenzo Mangano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Marco Travaglio commenta l'archiviazione di Silvio Berlusconi, "ha finanziato Cosa Nostra dal 1974 al 1992"

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