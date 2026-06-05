Non conoscevo Marco Tirelli prima di vedere i manifesti di questa sua mostra in giro per roma. Non lo conoscevo e i suoi dipinti dai manifesti pubblicitari mi sembravano quasi fotografie. Perché le luci e le ombre, i bianco e neri con cui gioca Tirelli ricordano la chiarezza nitida di uno scatto in bianco e nero in grado di restituire le tante, infinite, sfumature di grigi e ombre. Onirica e sospesa, concreta e geometrica la pittura di Tirelli mi ha colpito diretto nella parte più informe di me. L’inconscio. Mi sono riconosciuto nei dipinti di Tirelli negli spazi, siano essi geometrici o quasi galattici, resi grazie ad una tecnica di puntinismo incredibile da ammirare a occhi nudi nelle grandi sale di Palazzo Esposizioni in via Nazionale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Marco Tirelli – sospesi tra gli spazi di Anni Luce a Palazzo Esposizioni

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