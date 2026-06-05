A Palazzo Esposizioni si tiene una mostra dedicata alla musica italiana degli anni Settanta. La rassegna ripercorre le principali tappe di quel periodo attraverso fotografie, strumenti e materiali d’epoca. La mostra si concentra su come la musica abbia influenzato la cultura e la società di quegli anni, offrendo un approfondimento sulla scena musicale dell’epoca. L’esposizione è aperta al pubblico e rimarrà visitabile fino a una data non ancora comunicata.

Come nato negli anni ’90 ho avuto un momento nella mia formazione caratterizzato dalla riscoperta della musica che aveva segnato la storia prima che io nascessi. Un periodo, quello della mia adolescenza, in cui attraverso quegli artisti e i loro brani ho potuto sognare e immaginare che cosa potesse significare vivere nella loro epoca e avere l’occasione di partecipare ai concerti e alle manifestazioni musicali storiche tra gli anni 70 e gli anni 80. Anche perché purtroppo molti protagonisti di quel decennio ci avevano già lasciato quando io li scoprivo. L’esposizione a cura di Guido Bellachioma presso il Palazzo Esposizioni a Roma prova a farci tornare, come utilizzando una macchina del tempo, a vivere e respirare quel decennio di musica e lotta. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - ROMASUONA – La musica in Italia negli anni 70 in mostra a Palazzo Esposizioni

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