Garlasco (Pavia), 5 giugno 2026 – Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi, ha deciso di rompere il silenzio, a 19 anni di distanza dal delitto avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia in via Pascoli a Garlasco. "In questo anno si è detto di tutto, si è giocato per un anno sulla morte e sulla vita di Chiara”. A oltre un anno dalle nuove indagini che vedono indagato l’amico di infanzia Andrea Sempio il fratello della vittima fa sentire la sua voce in un’intervista esclusiva a “Quarto Grado” in onda in versione integrale questa sera, venerdì 5 giugno, in prima serata. "Si è sentito di tutto”. "Essere accusato di essere coinvolto nell'omicidio di Chiara è una cosa che chi indagava poteva benissimo smorzare". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Marco Poggi rompe il silenzio: “Ho sempre cercato di stare in una bolla. Parlo perché per un anno si è giocato sulla vita e sulla morte di Chiara”

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GARLASCO: Mattia Capra rompe il silenzio su quell'audio.

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