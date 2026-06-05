Garlasco Marco Poggi rompe il silenzio dopo 19 anni | Si è giocato su Chiara essere coinvolto mi ha fatto male - VIDEO

Dopo 19 anni, un uomo di 38 anni ha parlato per la prima volta riguardo al delitto di Garlasco, affermando che la vicenda si è concentrata su Chiara e che il coinvolgimento personale gli ha causato dolore. In una dichiarazione video, ha anche fatto riferimento a una nuova inchiesta in cui si ipotizza un coinvolgimento di un amico, indicato come possibile autore dell’omicidio.

Il 38enne ha deciso di parlare in merito al delitto di Garlasco. Forse, per difendere l'amico Andrea Sempio, indicato nella nuova inchiesta come colui che ha ucciso Chiara Marco Poggi rompe il silenzio dopo 19 anni. Il fratello di Chiara, morta lo scorso 13 agosto 2007 a Garlasco, ha rilascia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Garlasco, Marco Poggi rompe il silenzio: Tutto un giro per riaprire il processo

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