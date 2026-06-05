Marco Poggi ha deciso di parlare in televisione per chiarire la sua posizione riguardo alle accuse e alle vicende che lo riguardano. Ha commentato la diffusione di video intimi di Chiara e la sua amicizia con Sempio, affermando che queste situazioni hanno danneggiato l'immagine della sorella. Poggi ha anche riferito di aver subito accuse legate all'omicidio di Chiara, sottolineando il dolore causato da queste insinuazioni e dalla manipolazione delle sue parole.

«Per un anno si è giocato sulla morte e sulla vita di Chiara. Sentirmi accusato di essere coinvolto nell'omicidio di mia sorella mi ha fatto male. Chi indagava poteva smorzare alcune piste, spero solo che presto si volti pagina». A 19 anni dalla morte di Chiara Poggi, suo fratello Marco Poggi decide di rompere il silenzio. Non aveva mai parlato pubblicamente, nonostante le tante insinuazioni che in questi mesi si sono fatte su di lui, adesso ha scelto le telecamere di Quarto Grado che andrà in onda stasera, 5 giugno, per dire la sua verità. Marco aveva 19 anni quando, il 13 agosto 2007, la sua vita cambiò per sempre. Quel giorno lui non era a casa: era partito il 5 agosto per una vacanza in Trentino con i genitori, Giuseppe Poggi e Rita Preda. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Marco Poggi, perché ha deciso di parlare in tv? I video intimi di Chiara, l'amicizia con Sempio e la nuova vita: «Sporcata l'immagine di mia sorella»

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Marco Poggi, il fratello scomparso: perché ha deciso di non parlare mai «Non è in clinica»

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Solidarietà a Rita e Giuseppe Poggi, intercettati come se anziché le vittime fossero i colpevoli (provate ancora a dire che non sono andati dietro alle piste deliranti su Marco Poggi). Poi mi spiegheranno perché nella discovery hanno inserito chiacchiere tra fam x.com

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