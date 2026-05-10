Marco Poggi e la chiavetta con i video intimi di Chiara | Cosa ha fatto Sempio

Un episodio legato a un servizio di streaming ha portato alla luce un episodio di diffusione non autorizzata di video intimi. Un uomo è stato accusato di aver condiviso materiale privato senza consenso, sollevando interrogativi sulle modalità con cui sono stati gestiti i file e sui soggetti coinvolti. La vicenda si inserisce in un quadro di questioni legali legate alla privacy e alla diffusione di contenuti personali.

Ci sono dettagli che sembrano destinati a restare chiusi in un cassetto. Poi, all’improvviso, tornano fuori e fanno male come la prima volta. Nel caso di Chiara Poggi, a distanza di anni, basta una frase ascoltata in tribunale per rimettere tutto in discussione: amicizie, certezze, perfino i ricordi più intimi di una famiglia. È in un’aula del Tribunale di Pavia che Marco Poggi si ritrova davanti a qualcosa che non aveva mai davvero contemplato. Non una pista clamorosa annunciata a gran voce, ma un frammento: parole registrate, un riferimento insistente, un “video” che spunta come un’ombra. E da lì, il terreno sotto i piedi inizia a cedere. Solo un anno fa, il 20 maggio 2025, Marco Poggi era stato netto.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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