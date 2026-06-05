Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi, ha parlato per la prima volta in televisione a "Quarto Grado" dopo 19 anni dall’omicidio di Garlasco. L’intervista è stata anticipata giovedì sera e andrà in onda venerdì. "Essere accusato di essere coinvolto mi ha fatto male. Chi indagava poteva smorzare alcune piste", ha dichiarato.Marco ha raccontato il dolore per le accuse ingiuste che ha subito: "Quello che mi dispiace di più è che hanno rovinato l'immagine di Chiara". Gianluigi Nuzzi, conduttore della trasmissione, aveva anticipato: "Marco Poggi rimane parte civile, non è mai stato indagato ma lo hanno anche accusato di aver ucciso la sorella. Le peggiori cose". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Marco Poggi, l'intervista a Quarto Grado: "Chi indagava poteva smorzare alcune piste"

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Caso Garlasco: Marco Poggi parla a Quarto Grado

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Quarto Grado raddoppia su Garlasco: intervista Marco Poggi e va in onda anche giovedìQuarto Grado dedica due puntate al caso Garlasco e presenta un’intervista esclusiva a Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi.

Garlasco, Marco Poggi parla per la prima volta dopo 19 anni: l’intervista a Quarto GradoDopo 19 anni di silenzio, Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi uccisa nel 2007 a Garlasco, ha rilasciato la sua prima intervista televisiva a Quarto...

Temi più discussi: Garlasco, Marco Poggi parla per la prima volta a Quarto Grado; Marco Poggi è stato intervistato da Quarto Grado: Hanno rovinato l'immagine di Chiara; Dopo diciannove anni di silenzio parla per la prima volta ai nostri microfoni Marco Poggi, il fratello di Chiara: l'esclusiva di Quarto Grado; Garlasco, Marco Poggi dopo 19 anni parla a Quarto grado.

Caso #Garlasco da @MediasetTgcom24: Delitto di Garlasco, Marco Poggi rompe il silenzio a Quarto Grado: l'anticipazione L'intervista in esclusiva oggi venerdì #5giugno a #QuartoGrado in prima serata su #Rete4. tgcom24.mediaset.it/cronaca/delitt… #Ch x.com

A Quanto pare Marco Poggi si farà sentire per per la prima volta a Quarto Grado reddit

Marco Poggi in tv per la prima volta: Essere coinvolto nell'omicidio di Chiara mi ha fatto male. Chi indagava poteva smorzare alcune pisteMarco Poggi aveva 19 anni quando la sua vita cambiò per sempre. Il 13 agosto 2007, sua sorella Chiara Poggi fu trovata uccisa nella villetta di famiglia in via Pascoli a Garlasco, ... ilmessaggero.it

Delitto Garlasco, Marco Poggi parla dopo 19 anni: Si è giocato sulla vita e la morte di ChiaraA Quarto Grado l'intervista a Marco Poggi riaccende l’attenzione sul delitto di Garlasco. Questa sera in onda il servizio completo. notizie.it