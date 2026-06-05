Marco Poggi a Quarto Grado | Hanno giocato sulla morte e la vita di Chiara I sospetti su di lui e le critiche ai pm | Certe piste potevano smorzarle – Il video

Da open.online 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il fratello della 26enne uccisa a Garlasco ha affermato che le indagini hanno giocato sulla morte e sulla vita di Chiara, danneggiando la sua immagine. Durante una trasmissione televisiva, ha criticato i sospetti su di lui e ha commentato le scelte dei pubblici ministeri, sostenendo che alcune piste potevano essere evitate. Poggi ha espresso dispiacere per come si è trattato il ricordo della sorella, sottolineando il danno alla sua reputazione.

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«Quello che mi dispiace di più è che hanno rovinato l’immagine di Chiara » si lamenta Marco Poggi, fratello della 26enne uccisa il 13 agosto 2007 nella loro villetta di via Pascoli a Garlasco. Ha scelto di parlare per la prima volta in televisione a Quarto grado, che questa sera 5 giugno manderà in onda l’intervista esclusiva su Rete4. Al programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, Marco Poggi ha spiegato il motivo del suo lungo silenzio sul delitto di sua sorella. Perché Marco Poggi ha parlato ora: le accuse e la “bolla” che si è rotta. Marco Poggi oggi ha 37 anni. Vive in Veneto, dove lavora come impiegato. Da quasi vent’anni si è allontanato dalla provincia di Pavia. 🔗 Leggi su Open.online

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Marco Poggi rompe il silenzio: «Essere coinvolto nell'omicidio di Chiara mi ha fatto male»

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