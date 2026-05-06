Garlasco Andrea Sempio interrogato per oltre 3 ore in Procura a Milano terminata dopo 2 ore la testimonianza di Marco Poggi
Nella giornata di ieri, a Milano, sono stati svolti diversi interrogatori legati a un caso di cronaca. Andrea Sempio è stato ascoltato per oltre tre ore presso la Procura, mentre la testimonianza di Marco Poggi si è conclusa dopo due ore. Contestualmente, le gemelle Paola e Stefania Cappa, cugine della persona coinvolta, sono state interrogate nello stesso ufficio investigativo.
Le gemelle Paola e Stefania Cappa, cugine della vittima, sono state interrogate ieri a Milano in qualità di testimoni nel caso del delitto di Chiara Poggi; ai pm Marco Poggi ha dichiarato: "Non ho mai visto con Andrea Sempio i video intimi di mia sorella e Stasi" Andrea Sempio ha lasciato la.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Garlasco, Andrea Sempio lascia la procura di Pavia dopo circa 4 ore. Terminato anche l’interrogatorio di Marco PoggiAndrea Sempio, unico indagato nella riapertura dell’inchiesta sul delitto di Garlasco, ha lasciato la procura di Pavia dopo quasi 4 ore.
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Altri aggiornamenti
Temi più discussi: Delitto di Garlasco: rispondere o no, tutti i dubbi di Andrea Sempio; Garlasco, Andrea Sempio convocato in Procura il 6 maggio per l’interrogatorio. Per i pm ha ucciso Chiara Poggi da solo; Andrea Sempio si sottoporrà a una consulenza personologica: cos'è; Garlasco, perché Andrea Sempio nell'interrogatorio non risponderà alle domande: l'annuncio dei suoi avvocati.
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Oggi in Procura a Pavia Andrea #Sempio che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Dai pm anche Marco #Poggi @max_viggiani x.com
ULTIM’ORA Delitto Garlasco Concluso l’interrogatorio di Andrea Sempio: https://fanpa.ge/nvEvJ - facebook.com facebook