Garlasco Andrea Sempio interrogato per oltre 3 ore in Procura a Milano terminata dopo 2 ore la testimonianza di Marco Poggi

Nella giornata di ieri, a Milano, sono stati svolti diversi interrogatori legati a un caso di cronaca. Andrea Sempio è stato ascoltato per oltre tre ore presso la Procura, mentre la testimonianza di Marco Poggi si è conclusa dopo due ore. Contestualmente, le gemelle Paola e Stefania Cappa, cugine della persona coinvolta, sono state interrogate nello stesso ufficio investigativo.