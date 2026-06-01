Cobolli che spavento! Match fermato | cos’è successo

Al Roland Garros, il match è stato interrotto improvvisamente, suscitando grande sorpresa tra i presenti. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle ragioni dell’interruzione, né si conosce con certezza cosa abbia causato l’evento. La partita si è fermata senza preavviso, attirando l’attenzione di spettatori e addetti ai lavori. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata al momento riguardo alle motivazioni dell’interruzione.

Il Roland Garros è sinonimo di grande tennis, ma talvolta il copione cambia all’improvviso e l’attenzione si sposta dalla partita a ciò che accade a bordo campo. È quanto successo lunedì 1 giugno sul centrale del torneo parigino, dove un episodio inatteso ha costretto a fermare momentaneamente il gioco, generando preoccupazione tra pubblico e addetti ai lavori. La scena si è verificata durante l’ottavo di finale tra l’italiano Flavio Cobolli e lo statunitense Zachary Svajda, disputato sul prestigioso Philippe-Chatrier. In una fase in cui il match stava entrando nel vivo del secondo set, un colpo fuori controllo ha coinvolto un giovane assistente di campo, interrompendo il ritmo dell’incontro. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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