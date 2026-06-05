Un uomo di 40 anni è stato aggredito a Porto San Giorgio dopo aver chiesto a un gruppo di ragazzi di lasciare in pace sua figlia. La vittima è stata picchiata con calci e pugni senza sosta. L'aggressione è avvenuta davanti a un pubblico di passanti, senza che siano stati segnalati interventi immediati delle forze dell’ordine o altre azioni di intervento. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Una scarica di calci e pugni senza pietà verso un uomo di 40 anni che aveva semplicemen te chiesto a un gruppo di ragazzi di lasciare in pace sua figlia. L’episodio, accaduto mercoledì 3 giugno in pieno giorno, nei pressi della stazione di Porto San Giorgio nelle Marche, in provincia di Fermo, ha scosso la comunità. Non è il primo caso di violenza sul territorio. Sentito il racconto da parte della ragazza, suo padre avrebbe deciso di recarsi sul posto per discuterne faccia a faccia, ottenendo inizialmente solo una serie di insulti, prima della rissa con gravi conseguenze per l’uomo che è poi finito in ospedale. Le immagini dell’aggressione sono state catturate dai cellulari di alcuni passanti che hanno tentato invano di fermare i giovani con urla e richieste di aiuto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Marche, chiede a ragazzi di lasciare in pace la figlia: 40enne pestato a sangue a Porto San Giorgio

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