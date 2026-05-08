Il velocista si trova a Roma, dove resterà fino alla fine dell'estate. Ha dichiarato di aver ritrovato un buon feeling con il suo allenatore e di essere tornato a correre con maggiore fluidità. Nei prossimi mesi, punta a essere al massimo delle sue possibilità in vista degli Europei. La sua preparazione prosegue senza sosta, con l'obiettivo di migliorare le prestazioni e affrontare la competizione con fiducia.

Marcell Jacobs tre anni più tardi. L’olimpionico dei 100 è tornato: da mercoledì è di nuovo a Roma, dove farà base fino a fine estate. Nella Capitale, tra il 2018 e il 2023, ha costruito tutte le sue imprese. Poi la parentesi in Florida. Il poliziotto ora, a 31 anni, ne prepara altre. Non più vivendo nella casa sulla collina Fleming, venduta. Ma al vicino Centro di Preparazione Olimpica, l’Acquacetosa. Camera, ristorante, pista e palestra: è tutto vicinissimo. Marcell, che effetto fa essere nuovamente in città? “Mi dà tranquillità, tanti sono stati felici di ritrovarmi. Certe sensazioni non si dimenticano. E poi qui ho le condizioni adatte per lavorare al meglio.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Jacobs: "Con Camossi feeling ritrovato e agli Europei sarò al top"

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