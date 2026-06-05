Il miglior tempo mondiale stagionale nei 100 metri è stato registrato da un atleta nigeriano con un crono di 9,98 secondi. Questa prestazione supera di poco il limite di 10 secondi ed è il risultato più veloce dell’anno a livello globale. La classifica dei tempi include anche altri velocisti di rilievo, ma questa prestazione si distingue come la più rapida finora. La gara si è svolta in una competizione internazionale, attirando l’attenzione degli appassionati di atletica.

Un nome poco altisonante per il grande pubblico svetta in testa alle liste mondiali stagionali dei 100 metri: il nigeriano Kayinsola Ajayi, capace di stampare un rilevante 9.84 con 0,7 ms di vento a favore lo scorso 29 maggio in quel di Lexington (Kentucky, USA). Nato il 14 settembre 2004, lo sprinter africano è balzato agli onori della cronaca in occasione degli ultimi Mondiali, dove chiuse al sesto posto. L’exploit della scorsa settimana non è casuale perché, sempre in ambito NCAA, era stato capace di in 9.90 il 27 maggio e nel cuore della primavera aveva piazzato un 9.90 e un 9.99, senza dimenticarsi di un 6.45 sui 60 metri indoor a marzo. D’altronde stiamo parlando di un atleta che vantava un personale di 9. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marcell Jacobs miglior europeo dell’anno! La stoccata del Golden Gala fa sognare verso Birmingham: la classifica dei tempi

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