Golden Gala 2026 Marcell Jacobs | Manca sempre meno al 4 giugno Vi aspettiamo a Roma

Lo Stadio Olimpico di Roma si prepara per il Golden Gala Pietro Mennea, in programma il 4 giugno. L’evento di atletica leggera è quasi pronto, con l’organizzazione che ha confermato l’allestimento e la presenza di atleti di livello internazionale. Marcell Jacobs ha annunciato che manca poco al giorno della manifestazione, invitando il pubblico a partecipare. La struttura è stata allestita per ospitare le competizioni di sprint e velocità.

Tanti gli Azzurri della Nazionale in gara allo Stadio Olimpico. Battocletti e Fabbri nel mezzofondo e nel peso Roma – E’ tutto pronto allo Stadio Olimpico di Roma per il Golden Gala Pietro Mennea di Atletica Leggera, che si svolgerà il prossimo 4 giugno. Ci saranno tanti Azzurri in gara, tra cui Marcell Jacobs nei 100 metri. Quest’ultimo invita tutti gli appassionati e i tifosi, in un videomessaggio postato sulle pagine Instagram @goldengalaofficial e @atleticaitaliana: “Al 4 giugno manca sempre meno. Vi aspettiamo numerosi, abbiamo bisogno del vostro supporto e del vostro tifo. Ci vediamo allo stadio Olimpico!”. Tutti i protagonisti e il programma gare degli atleti italiani – Fonte FIDALfidal. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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La carica di Jacobs: «Bisogna combattere, cadere e rialzarsi più forti di prima»

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