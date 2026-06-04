IL MESSIA È TORNATO! Marcell Jacobs abbatte il muro dei 10 al Golden Gala show di Lyles

Marcell Jacobs ha corso i 100 metri in meno di 10 secondi al Golden Gala, confermando il suo ritorno alle prestazioni di alto livello. La gara ha visto anche la vittoria di un altro atleta, che ha stabilito un nuovo record personale. Jacobs ha completato la prova in un tempo inferiore a quello che gli aveva fatto raggiungere la soglia dei dieci secondi, in una manifestazione che ha attirato l’attenzione degli appassionati di atletica.

Marcell Jacobs è tornato sotto i dieci secondi e ha dimostrato definitivamente di essere sulla strada giusta per tornare ai livelli dei giorni migliori. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 aveva fatto intuire di avere ritrovato il mordente del fuoriclasse lo scorso 20 maggio al Meeting di Savona (10.01 ventoso, supportato da 2,7 ms di brezza a favore) e stasera, davanti ai 30.000 spettatori presenti sugli spalti dello Stadio Olimpico di Roma, è riuscito a scendere sotto la barriera simbolo dei 100 metri dall’alto del suo talento indiscutibile e di cui l’intero Paese deve essere sempre grato. L’ultima volta in cui si erano viste soltanto tre cifre accanto al nome del Messia dell’atletica tricolore nei referti di gara risaliva al 25 agosto 2024, quando si espresse in 9. 🔗 Leggi su Oasport.it

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