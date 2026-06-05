Mara Venier ha raccontato di aver usato l'Ajax per lavare le pentole da bambina, situazione che le ha causato scherni. Durante un'intervista in un podcast, ha ricordato come questa abitudine le abbia attirato battute dai coetanei. La conduttrice ha descritto il suo passato con sincerità, senza aggiungere dettagli ulteriori. La testimonianza riguarda un episodio legato alla sua infanzia e alle prime esperienze quotidiane.

Mara Venier ha condiviso un ricordo curioso della sua giovinezza durante una recente intervista nel podcast di Luca Zaia, Il Fienile. La conduttrice ha raccontato di essere stata spesso presa in giro da bambina per il suo incarnato olivastro, considerato troppo scuro da alcuni coetanei. Un’esperienza che la segnò profondamente e che, nella sua ingenuità, la portò perfino a lavarsi con l’Aiax, il detersivo per le pentole, nella speranza di schiarire la pelle. Nel corso della conversazione, Venier ha ripercorso gli anni dell’infanzia, ricordando di essere nata a Venezia e di essersi trasferita a Mestre quando aveva circa cinque anni. La famiglia lasciò il centro storico dopo che il padre trovò lavoro in ferrovia e ottenne una casa destinata ai ferrovieri nel quartiere Piave. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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© Cinemaserietv.it - Mara Venier: “Mi lavavo con l’Ajax per le pentole, mi prendevano in giro da bambina”

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