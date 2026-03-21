Max Giusti | Mi piacerebbe fare un film poi vado a presentarlo da Mara Venier con Teo Mammucari
Max Giusti, ospite a TvTalk, ha espresso il desiderio di realizzare un film e ha annunciato l’intenzione di presentarlo successivamente a Mara Venier insieme a Teo Mammucari. Durante l’intervista, ha fatto riferimento anche alla battuta di Mammucari a Peppe Iodice, che ha definito come una promozione efficace. Le sue parole sono state rivolte a condividere i progetti futuri e le recenti esperienze nel mondo dello spettacolo.
Max Giusti, ospite a TvTalk, parlando dei suoi desideri lavorativi ipotizza l'idea di fare un film e cita il caso della settimana: la battuta di Teo Mammucari a Peppe Iodice che, di fatto, è stata una gran bella promozione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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