Max Giusti | Mi piacerebbe fare un film poi vado a presentarlo da Mara Venier con Teo Mammucari

Max Giusti, ospite a TvTalk, ha espresso il desiderio di realizzare un film e ha annunciato l’intenzione di presentarlo successivamente a Mara Venier insieme a Teo Mammucari. Durante l’intervista, ha fatto riferimento anche alla battuta di Mammucari a Peppe Iodice, che ha definito come una promozione efficace. Le sue parole sono state rivolte a condividere i progetti futuri e le recenti esperienze nel mondo dello spettacolo.